Харківська область потерпає від обстрілів: у Вовчанську бомба знесла під'їзд

Під час обстрілу Волчанська на Харківщині загинув чоловік, двоє людей поранено. Про це повідомили у поліції області.

Внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. У сусідньому під'їзді частково зруйновано дах. Двох мешканців деблокували із квартири. Ще двоє мешканців дістали поранень.

60-річний чоловік, який займався на своєму городі, внаслідок обстрілу загинув.



За попередніми даними, російська армія завдала удару уніфікованим міжгалузевим боєприпасом планування (УМПБ).



У ніч на суботу окупанти також обстріляли Слобожанську Липецьку громаду, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.



«Внаслідок обстрілу під завалами у господарській споруді перебував чоловік. Проведено аварійно-рятувальні роботи. Чоловік без травм», — повідомив Синєгубов.



За його словами, минулої доби російські обстріли зазнали близько 15 населених пунктів регіону.



Вдень 20 квітня російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.



Попередньо без постраждалих, повідомив мер.