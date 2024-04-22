Підозрювані у розстрілі поліцейських на Вінниччині збиралися втекти за кордон — Нацполіція

Підозрювані у розстрілі поліцейських збиралися втекти з України. Фото: Нацполіція

Внаслідок складної та успішної поліцейської операції підозрюваних у розстрілі поліцейських у Вінницькій області було затримано. Нападники ховалися у занедбаній будівлі на території Одеської області та мали намір виїхати за кордон України. Про це повідомили у Національній поліції України.

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Це встановлює слідство.

Також разом із співробітниками Служби безпеки України перевіряється причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі було знайдено сліди крові, які свідчили про те, що одного з нападників було поранено. Також поліцейські вилучили закривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Вирішується питання про оголошення затриманим особам про підозру та обрання заходів.

Нагадаємо, люди у військовій формі розстріляли поліцейських поблизу села Яланець у Вінницькій області. Це сталося у ніч проти 20 квітня. Вогонь по правоохоронцям відкрили після того, як ті зупинили автомобіль. Судячи з відео, яке опублікували ЗМІ, поліцейські попросили їх відкрити ящики, що знаходились у багажнику. Нападники вдали, що шукають ніж для того, щоб відкрити ящики, а потім почали стріляти в працівників поліції.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, його напарника було поранено.