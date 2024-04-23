За кілометр від армії РФ. У селі Макіївка Луганської області залишилося 8 мешканців

У селі Макіївка Луганської області залишилося лише вісім людей. Хоча до війни мешкало понад вісімсот. Населений пункт уже був захоплений армією РФ у 2022 році, потім його звільнили Сили оборони України. Зараз лінія розмежування — менше, ніж за кілометр від Макіївки. Незважаючи на складну ситуацію, щотижня поліцейські, ризикуючи своїм життям, привозять гуманітарну допомогу людям. «Новини Донбасу» відвідали населений пункт і поспілкувалося з поліцією та мешканцями.



Раз на тиждень до Макіївки приїжджає заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Луганській області Сергій Васильченко, щоб привезти мешканцям гуманітарні набори, хліб, розгорнути «Старлінк», щоб місцеві могли зателефонувати родичам.



«На сьогодні ситуація тут складна, обстріли. Я б навіть так сказав: щодня, щогодини люди перебувають у небезпеці, багато руйнувань, багато у нас роботи, проводитимемо огляди місця подій, фіксуватимемо всі ці злочини, які йдуть з боку Російської Федерації», — розповідає Васильченко.



Один із тих, хто залишився — Олексій. Він не може залишити матір і величезне господарство: у них під опікою кілька десятків корів, кіз і курей. Але через загострення ситуації на фронті він навіть розмірковує, куди вивезти матір, а сам хоче піти захищати рідний дім у складі Збройних сил України.



«Два дні тому мама воду набирала в колонці. Потім пролунав вибух. Пощастило, що пішло у землю. А так би вбило. Погреба свого немає — до сусідського біжимо. Росіяни побачили, що в селі ще живуть, у льоху ховаються. Тепер по льоху стріляють», — ділиться Олексій.

Олена — мати Олексія. Каже, останній обстріл вдарив по її здоров'ю, тепер вона щодня п'є заспокійливі.



«Обстріли стали жорсткішими і прямо б'ють по селу. Ось два дні тому такі обстріли були, що тікали, куди могли. Залишатися вже важко тут. Але ЗСУ відбивають атаки. Сьогодні всю ніч так билися, що то жах. Все одно відбили, ось ви приїхали, бачите — тихенько. Це завдяки нашим воїнам. Ми їм дуже вдячні», — розповіла «Новинам Донбасу» Олена.



Олена народилася у Макіївці і провела тут все життя. Тому дуже переймається щодо майбутнього рідного села і сподівається, що воно залишиться під контролем українських сил.



«Вірю у перемогу Збройних сил України! Ми б тут не сиділи, якби ми не вірили. Це наша земля! Я тут народилася, он на цвинтарі мої батьки, прадід, прабабуся», — каже жінка.



Але незважаючи на те, що Олені боляче думати про те, щоб залишити будинок, запасний варіант також є. Знову окупантів тут ніхто бачити не хоче. 2022 року Макіївка трохи більше півроку перебувала в окупації. Місцеві жителі дуже добре відчули, що таке «російський світ».



Щоразу поліцейські пропонують мешканцям евакуюватися і готові їх вивезти. На цей раз ніхто з них не погодився. Але все ж таки населення Макіївки дедалі меншає, люди залишають свої будинки. Наприклад, минулого літа тут мешкало 35 людей. Сьогодні — вісім. І вже половина з тих, хто залишився, починає замислюватися про евакуацію.