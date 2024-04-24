Сенат та Конгрес США схвалили надання Україні пакета допомоги на 2024 фінансовий рік. Він передбачає виділення 60,8 млрд доларів. Українське видання Defense Express проаналізувало, як витрачатимуть ці кошти.
Україна опинилася перед складним вибором: як найкраще розподілити кошти, за виділення яких проголосували законодавці. Російські війська мають досягнення на полі бою, але довгострокова підтримка США залишається під сумнівом. Допомога Україні передбачає:
Очікується, що вже невдовзі анонсують перший пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів. Акцент зроблять на 155-мм боєприпасах, інших калібрах та на ракетах ATACMS дальністю 300 км.
Водночас Україна має два важливі питання:
Значну кількість коштів може «з'їсти» поповнення запасів зенітних ракет, адже вартість однієї ракети для Patriot може сягати 4 млн доларів. Тому Україні треба передавати і ЗРК NASAMS із вартістю ракети 1,3 млн доларів та розвивати проєкт FrankenSAM, за яким відбудеться переобладнання радянської зброї за західними зразками.
Також автор вважає, що Україна отримуватиме зброю, що виявилася дуже ефективною, наприклад, БПЛА AeroVironment, авіація чи інша техніка.
Нагадаємо, Верхня палата Конгресу США в ніч проти вівторка, 23 квітня, проголосувала за законопроєкт про допомогу союзникам, до якого, серед іншого, входить 60,8 млрд доларів Україні.