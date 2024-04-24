У США схвалили допомогу Україні на 60 млрд доларів. Фото: US Army

Сенат та Конгрес США схвалили надання Україні пакета допомоги на 2024 фінансовий рік. Він передбачає виділення 60,8 млрд доларів. Українське видання Defense Express проаналізувало, як витрачатимуть ці кошти.



Україна опинилася перед складним вибором: як найкраще розподілити кошти, за виділення яких проголосували законодавці. Російські війська мають досягнення на полі бою, але довгострокова підтримка США залишається під сумнівом. Допомога Україні передбачає:

20 млрд — поповнення арсеналу американської армії замість переданої Україні зброї;

14 млрд — придбання Україною зброї та обладнання в американських компаніях;

15 млрд — підтримка США, у тому числі навчання військових, обмін розвідданими, збільшення присутності у Східній Європі тощо;

8 млрд — пряма фінансова допомога Україні;

3,2 млрд — на економічний розвиток, зміцнення повітряної оборони в Україні та сусідніх країнах.

Очікується, що вже невдовзі анонсують перший пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів. Акцент зроблять на 155-мм боєприпасах, інших калібрах та на ракетах ATACMS дальністю 300 км.



Водночас Україна має два важливі питання:

у короткостроковій перспективі відбити наступ ЗС РФ;

у довгостроковій перспективі — скільки коштів піде на 2025 рік.

Значну кількість коштів може «з'їсти» поповнення запасів зенітних ракет, адже вартість однієї ракети для Patriot може сягати 4 млн доларів. Тому Україні треба передавати і ЗРК NASAMS із вартістю ракети 1,3 млн доларів та розвивати проєкт FrankenSAM, за яким відбудеться переобладнання радянської зброї за західними зразками.



Також автор вважає, що Україна отримуватиме зброю, що виявилася дуже ефективною, наприклад, БПЛА AeroVironment, авіація чи інша техніка.



Нагадаємо, Верхня палата Конгресу США в ніч проти вівторка, 23 квітня, проголосувала за законопроєкт про допомогу союзникам, до якого, серед іншого, входить 60,8 млрд доларів Україні.