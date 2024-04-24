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Вдова Рассела Бентлі просить Путіна допомогти їй повернути тіло чоловіка

24 квітня 2024, 20:23

Вдова Рассела Бентлі просить Путіна допомогти їй повернути тіло чоловіка

Дружина прокремлівського пропагандиста із США Рассела Бентлі, якого вбили російські військові у Донецьку, Людмила, звернулася до Володимира Путіна.

«Я хотіла б звернутися до Президента Російської Федерації з проханням надати максимальне сприяння і знайти мого чоловіка або живим, якщо це можливо, або все таки віддати мені його останки, щоб я могла поховати його по-християнськи», — заявила жінка у відеозверненні.

Людмила наголосила, що звертається до Путіна, бо їй чинять протидію на «негласному рівні».

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що в окупованому Донецьку вбили бойовика і прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі.

Рассел Бентлі зник у Донецьку 8 квітня. За словами дружини, він вирушив на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим та зафіксувати наслідки. За фактом зникнення відкрито кримінальну справу.

Згодом дружина Бентлі повідомила, що Рассела викрали російські військові.

 

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