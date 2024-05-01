У Донецькій області знеструмлено 2,5 тисячі абонентів у 6 населених пунктах

Через бойові дії в Донецькій області відключено 2,5 тисячі абонентів у шести населених пунктах, повідомило Міністерство енергетики України.



«Енергетики заживили понад 6 тисяч абонентів у 7 населених пунктах. Залишаються без напруги 95 населених пунктів, загалом – 45,6 тисячі точок обліку», — заявили в Міненерго.



Раніше в Донецькій області через бойові дії вимикалися 3633 абоненти в 11 населених пунктах.



Нагадаємо, також в результаті російського обстрілу, що пошкодив повітряну лінію обленерго, було знеструмлено побутових споживачів і дві шахти.