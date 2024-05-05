В окупованому Запоріжжі підірвали машину зі співробітником виправної колонії

В окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали машину зі співробітником виправної колонії. Російські окупаційні слідчі органи проводять розслідування.



Події кваліфікували як вбивство загальнонебезпечним способом.



«За версією слідства, 5 травня 2024 року невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під транспортний засіб працівника виправної колонії у місті Бердянську Запорізької області, де пристрій спрацював. Від травм співробітник колонії помер на місці події», — повідомили у Слідком РФ.



Наразі розшукують причетних до вбивства.