Церемонія «інавгурації» Володимира Путіна на пост президента РФ є способом створити миру та росіянам ілюзію законності майже довічного перебування при владі. З такою заявою виступили у міністерстві закордонних справ України.

В українському МЗС заявили, що під час так званих президентських виборів у Росії було порушено становище численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Зокрема, у МЗС наголосили на незаконності так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

«Порушенням загальновизнаних норм і принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних територіях України — частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі — із свідомою участю щодо залучення громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або з примусу, були переміщені на територію РФ», - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на запобігання таким діям з боку авторитетних міжнародних інституцій, Росія використовує участь виборців та підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

«Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду з арешту Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним та легітимним президентом Російської Федерації», - заявили в МЗС України.

Нагадаємо, що у березні 2024 року чинний президент Росії Володимир Путін переміг на президентських «виборах». ЗМІ писали, що Володимир Путін отримав не менше 31,6 млн. голосів за допомогою фальсифікацій, тобто близько половини голосів за нього було вкинуто. Зазначається, що це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії.