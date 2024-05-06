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Україна не вбачає підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ — МЗС

06 травня 2024, 18:48

Україна не вбачає підстав для визнання Путіна легітимним президентом РФ — МЗС

Церемонія «інавгурації» Володимира Путіна на пост Президента РФ є способом створити для світу та росіян ілюзію законності майже довічного перебування при владі. З такою заявою виступили у міністерстві закордонних справ України.

В українському МЗС заявили, що під час так званих президентських виборів у Росії порушені положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Зокрема, у МЗС наголосили на незаконності так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

«Порушенням загальновизнаних норм і принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборного процесу на тимчасово окупованих Російською Федерацією суверенних територіях України — частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі — зі свідомою участю із залучення громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або з примусу, були переміщені на територію РФ», – йдеться у повідомленні.

Попри запобігання таким діям з боку авторитетних міжнародних інституцій, Росія використовує участь виборців та підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

«Виходячи з наведеного, а також з огшляду на чинний ордер Міжнародного кримінального суду з арешту Володимира Путіна, Україна не вбачає правових підстав для визнання його демократично обраним та легітимним Президентом Російської Федерації», – заявили в МЗС України.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Володимир Путін переміг на президентських «виборах». ЗМІ писали, що він отримав не менше 31,6 млн голосів за допомогою фальсифікацій, тобто близько половини голосів за нього було вкинуто. Зазначається, що це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії.

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