Україна знищила ще один російський корабель

Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення морського тральника Чорноморського флоту РФ. У ніч проти 19 травня у Чорному морі затонув тральщик проєкту 266-М «Килимівець».



Подробиць ліквідації російського судна не розкривають.



Головним завданням тральщика є проведення за тралами кораблів та суден, розвідувальне та контрольне тралення (знищення мін), прокладання коридорів у мінних полях, участь у мінуванні тощо.



Цей корабель увійшов до складу радянського флоту 1974 року, а до 1982-го називався «Курський комсомолець». З 1992 року перейменований на «Навідник», а вже 1999-го отримав нинішню назву.



«Килимівець» брав участь в операціях в Атлантиці, Перській затоці, патрулював біля берегів Сирії. У 2016-2017 роках тральщик увійшов до складу Середземноморського флоту Росії.