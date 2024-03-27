Російські десантні кораблі та танкер помітили біля берегів Іспанії

Іспанія протягом 5 днів стежила за російськими кораблями «Іван Грін», «Олександр Отраковський» і нафтовим танкером «Кола», що знаходився в Середземному морі. Про це заявили у штабі Міністерства оборони Іспанії EMAD.

За даними відомства, іспанські патрульні катери Atalaya та Vigía вперше виявили російські судна у суверенних водах Іспанії на північному заході Піренейського півострова вранці у четвер, 21 березня.

Вони стежили за російськими кораблями до перетину ними кордону з Португалією. Там патрулювання на себе взяв португальський фрегат «Бартоломеу Діаш».

Потім, з 23 по 26 березня, три російські кораблі були під наглядом іспанського патрульного катера Vigía в акваторії Кадиської затоки.