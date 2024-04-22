У Криму окупанти змусили вибачитись матроса, який зафільмував палаючий корабель «Комуна» після атаки ЗСУ

У тимчасово окупованому Севастополі російського матроса змусили вибачитися за те, що зафіксував на відео палаючий корабель. Йдеться, ймовірно, про «Комуну», яку атакували Сили оборони України. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



«21 квітня зафільмував спалах сусіднього судна. Цим відео поділився з близькими мені друзями. У цьому дуже розкаююсь, шкодую про це. Зробив це через дурість», — сказав чоловік.



Крім того, у РФ думають над тим, щоб притягнути матроса до відповідальності.



Повідомляється, що вчора, 21 квітня, в Мережі поширили кадри палаючого судна у Севастополі.



«Ракета в'*бала ув пароплав. Бачиш, горить. Тож у мене сьогодні другий день народження», — прокоментував удар матрос.



Раніше ми писали, що в окупованому Криму 21 квітня завдано удару по кораблю «Комуна» зі складу Чорноморського флоту РФ. Це морське рятувальне судно ВМФ РФ спущене на воду ще 1913 року. Відтоді «Комуну» неодноразово модернізували.