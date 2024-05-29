Краматорськ частково залишився без газу через атаку армії РФ

У Краматорську Донецької області понад пів сотні абонентів залишилися без газопостачання внаслідок нічного російського обстрілу. Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.
«Ворожим обстрілом пошкоджено ділянку надземного газопроводу. Аварійна бригада своєчасно локалізувала аварію», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що 51 абонент опинився без газу.
Наразі фахівці виконали зварювальні роботи на пошкодженій ділянці, а також зміцнили дві опори під надземним газопроводом.
Щойно газопостачання буде відновлено — у відомстві повідомлять.
Нагадаємо, в ніч на 29 травня війська РФ атакували Краматорськ ракетами. У місті є пошкодження інфраструктури через влучання.
Раніше ми писали, що централізоване водопостачання є лише в деяких районах Лисичанська – переважно в південній його частині.
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