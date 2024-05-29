Краматорськ частково залишився без газу через атаку армії РФ

У Краматорську без газу залишилося понад пів сотні абонентів. Фото: Новини Донбасу

У Краматорську Донецької області понад пів сотні абонентів залишилися без газопостачання внаслідок нічного російського обстрілу. Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.



«Ворожим обстрілом пошкоджено ділянку надземного газопроводу. Аварійна бригада своєчасно локалізувала аварію», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що 51 абонент опинився без газу.



Наразі фахівці виконали зварювальні роботи на пошкодженій ділянці, а також зміцнили дві опори під надземним газопроводом.



Щойно газопостачання буде відновлено — у відомстві повідомлять.



Нагадаємо, в ніч на 29 травня війська РФ атакували Краматорськ ракетами. У місті є пошкодження інфраструктури через влучання.



Раніше ми писали, що централізоване водопостачання є лише в деяких районах Лисичанська – переважно в південній його частині.