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У Донецькій області на одній із шахт зупинилося вентиляційне обладнання — Міненерго

30 травня 2024, 12:43

У Донецькій області на одній із шахт зупинилося вентиляційне обладнання — Міненерго

На одній із шахт Донецької області сталася зупинка вентиляційного обладнання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики. 

 «У шахті перебували 32 працівники, які були повідомлені про ситуацію і які залишилися до кінця зміни для забезпечення функціонування об'єкта», — йдеться у повідомленні.

 Крім того, у відомстві уточнили, що через російські обстріли минулої доби знеструмлено понад 5,6 тисяч абонентів у 5 населених пунктах. Енергетики заживили 6,1 тисяч абонентів у 5 населених пунктах. Залишаються без напруги 104 населені пункти, всього — 49,3 тисячі абонентів.

Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу вночі сталася пожежа в адміністративно-побутовому комплексі шахти на Донеччині.

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