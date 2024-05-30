У Донецькій області на одній із шахт зупинилося вентиляційне обладнання — Міненерго

На одній із шахт Донецької області сталася зупинка вентиляційного обладнання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«У шахті перебували 32 працівники, які були повідомлені про ситуацію і які залишилися до кінця зміни для забезпечення функціонування об'єкта», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві уточнили, що через російські обстріли минулої доби знеструмлено понад 5,6 тисяч абонентів у 5 населених пунктах. Енергетики заживили 6,1 тисяч абонентів у 5 населених пунктах. Залишаються без напруги 104 населені пункти, всього — 49,3 тисячі абонентів.



Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу вночі сталася пожежа в адміністративно-побутовому комплексі шахти на Донеччині.