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Головне за день: Як окупанти забирають у людей житло. Росармія намагається атакувати Костянтинівку

02 червня 2024, 23:39

Головне за день: Як окупанти забирають у людей житло. Росармія намагається атакувати Костянтинівку

Суспільство

 В окупованій Макіївці БМП російських військових роздавила легковий автомобіль Volkswagen Passat. Чи є постраждалі, наразі невідомо.

Приблизно 300 тисяч мешканців окупованої території Донецької області втратили права на нерухомість після незаконного рішення місцевих «чиновників» окупаційної адміністрації. Це стало можливим після того, як 28 вересня 2022 року «народна рада ДНР» ухвалила «закон» № 422-II НС «Про деякі питання обігу майна у власність ДНР». Які об'єкти увійшли до переліку, за яким принципом він формувався, як оскаржити це рішення — поки що неясно.

При цьому, за словами місцевих жителів, до цього переліку потрапили власники квартир, багато з яких уже давно отримали російські паспорти, а також соціально незахищені громадяни: пенсіонери, матері одиначки, інваліди, багатодітні та інші.

В «адміністрації голови ДНР» на своє виправдання заявили, що при ухваленні постанови «Комітету оборони ДНР» нібито відбулася «технічна накладка».

Бойові дії

 За добу 1 червня російські окупанти штурмували позиції на Курахівському напрямку, намагаючись атакувати Костянтинівку. Однак у росіян фіксують значні втрати, повідомили УНН у прес-службі Генштабу ЗСУ.

Загалом, за 1 червня, внаслідок російських атак на Донецьку область одна людина загинула та вісім постраждали . Відомо, що селище Пташине потрапило під атаку, одна людина загинула від рук окупантів, також є постраждалі в Лимані, Костянтинівці, Українці та Сіверську.

За даними Офісу генпрокурора, в Україні за час повномасштабної війни 550 дітей загинули внаслідок російських обстрілів, понад 1914 дітей постраждали.

Російські військовослужбовці регулярно ведуть артилерійський вогонь із житлового кварталу у Петрівському районі окупованого Донецька. Про це «Новинам Донбасу» розповіли місцеві жителі. За їх словами, військовослужбовці ЗС РФ регулярно стріляють по позиціями ЗСУ, перебуваючи під териконом у районі вулиці Добровольського. Відстань від місця стрілянини до найближчого багатоповерхового житлового будинку становить близько 400 метрів.

У російському місті Ухта сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі, що належить компанії «Лукойл». За інформацією очевидців, перед початком пожежі вони чули кілька хлопків, невдовзі там було помічено стовп диму, є жертви.

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