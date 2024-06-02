Главное за день: Как оккупанты отнимают у людей жилье. Росармия пытается атаковать Константиновку

Общество



В оккупированной Макеевке БМП российских военных раздавила легковой автомобиль Volkswagen Passat. Есть ли пострадавшие, на данный момент неизвестно.



Примерно 300 тысяч жителей оккупированной территории Донецкой области лишились прав на недвижимость после незаконного решения местных «чиновников» оккупационной администрации. Это стало возможным после того, как 28 сентября 2022 года «народный совет ДНР» принял «закон» № 422- II НС «О некоторых вопросах обращения имущества в собственность ДНР». Какие объекты вошли в перечень, по какому принципу он формировался, как оспорить это решение — пока неясно.



При этом, со слов пострадавших местных жителей, в этот перечень попали собственники квартир, многие из которых уже давно получили российские паспорта, а также социально незащищенные граждане: пенсионеры, матери одиночки, инвалиды, многодетные и другие.



В «администрации главы "ДНР"» в свое оправдание заявили, что при принятии постановления «Комитета обороны ДНР» якобы произошла «техническая накладка».



Боевые действия



За сутки 1 июня российские оккупанты штурмовали позиции на Кураховском направлении, стараясь атаковать Константиновку. Однако у россиян фиксируют значительные потери, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.



В целом, за 1 июня, в результате российских атак на Донецкую область один человек погиб и восемь пострадали. Известно, что поселок Птичье попал под атаку, один человек погиб от рук оккупантов, также есть пострадавшие в Лимане, Константиновке, Украинске и Северске.



По данным Офиса генпрокурора, в Украине за время полномасштабной войны 550 детей погибли в результате российских обстрелов, более 1914 детей пострадали.



Российские военнослужащие регулярно ведут артиллерийский огонь из жилого квартала в Петровском районе оккупированного Донецка. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали местные жители. По их словам, военнослужащие ВС РФ регулярно стреляют по позициям Вооруженных сил Украины, находясь под терриконом в районе улицы Добровольского. Расстояние от места стрельбы до ближайшего многоэтажного жилого дома составляет около 400 метров.



В российском городе Ухта произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит компании «Лукойл». По информации очевидцев, перед началом пожара они слышали несколько хлопков, вскоре там был замечен столб дыма, есть жертвы.



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