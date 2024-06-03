Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими. Фото: Новини Донбасу

Російські військові жорстко знущаються з українських військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він повідомив, що нові факти знущань було зафіксовано на Харківському напрямку, де росіяни намагаються вести наступальні дії.

На оприлюдненому в мережі відео зафіксовано побиття, приниження, погрози та імітацію розстрілу.

Лубінець зазначив, що таке поводження з українськими військовополоненими — «не виняток із правил, а звична тактика для окупантів». За його словами, такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

«Цей випадок має бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. Звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази майбутньому трибуналу над злочинцями», — написав омбудсмен.

Лубінець додав, що Росія не дотримується жодних правил ведення війни і «цілком не соромиться демонструвати свої жорстокі та антилюдські дії». Омбудсмен закликав світ відреагувати на ці факти та притягнути агресора до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що росіяни катують і страчують цивільних у Вовчанську Харківської області.