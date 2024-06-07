Головне за день: Удар по Луганську. Армія РФ просунулась у Харківській області

Суспільство



На окупованій території Донецької області скоротили комендантську годину, але не скрізь. Йдеться лише про населені пункти, які вважають курортними в окупації. Тепер у будні комендантська година триватиме з 00:00 до 04:00. При цьому в Маріуполі окупаційна адміністрація заборонила купатися у водоймах та Азовському морі.



Ще у восьми населених пунктах Сумської області розпочато евакуацію населення з 10-кілометрової зони.



Бойові дії



Війська Росії окупували село Іванівка Харківської області, повідомили аналітики DeepState. Іванівка знаходиться у Куп'янському районі Харківщини та неподалік адміністративного кордону з Луганською областю.



Президент РФ Володимир Путін визнав , що Росії не вистачає живої сили для того, щоб швидко захопити всю Донецьку область та частину Харківської. При цьому він стверджує, що в Росії не проводитимуть мобілізації, тому що війська використовують тактику видавлювання української армії з території Донбасу.



На окупованій частині Херсонської області 22 особи загинули , ще п'ятеро поранені під час обстрілу села Садове. Окупаційна влада заявляє, що серед поранених та загиблих лише мирні жителі, які перебували в магазині в момент обстрілу.



Окупований Луганськ масово атакували ракетами, внаслідок чого, попередньо, є «приліт» нафтобазою. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про поранення чи загибель російських військових. Однак, за даними «Новин Донбасу», одне з влучань було у військову базу. Такого висновку дійшли «Новини Донбасу», проаналізувавши кадри наслідків удару та дані про цю локацію. За заявою угрупування «ЛНР», постраждали мирні люди – четверо загинуло, 46 поранено.



Вночі п'ять безпілотників вдарили по території електропідстанції у хуторі Білий Краснодарського краю РФ. Ця електропідстанція входить до складу так званого енергомосту на Крим. Саме вона забезпечує окупований півострів. Внаслідок атаки пошкоджено трансформатор, виникла невелика пожежа.



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