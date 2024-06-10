Армія РФ атакувала Новоєгорівку та Серебрянський ліс КАБами

У неділю, 9 червня, окупаційна армія РФ атакувала Новоєгорівку та Серебрянський ліс Луганської області авіаційними бомбами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Противник активно застосовує авіацію. Зокрема, вчора керованими авіаційними бомбами він поцілив у Новоєгорівку та Серебрянський ліс», — написав він.



Крім того, за словами Лисогора, росіяни шість разів атакували поблизу Греківки. Також Сили оборони зупинили армію РФ неподалік Невського.

Росіяни продовжують гатити з мінометів, реактивної та ствольної артилерії по Куземівці, Макіївці, Стельмахівці та Невському.



Раніше ми писали, що нещодавно росіяни вдарили по Новоєгорівці ракетами, а по Стельмахівці, Куземівці та Невському — з артилерії.