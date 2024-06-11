В ОСУВ «Хортиця» спростували захоплення села Іванівське армією РФ

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин розповів, що село Іванівське Донецької області, яке знаходиться біля міста Часів Яр, не було окуповане російськими військами. Про це він сказав у коментарі інформаційному агентству «Інтерфакс Україна».

«Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку», — зазначив він.



За словами Волошина, російська армія не припиняє спроб штурмувати та завдавати ударів по селу за допомогою різного виду озброєння.



Раніше військові аналітики українського проекту DeepState розповіли, що війська РФ захопили село Іванівське.