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На захопленій Луганщині затримали жінку: окупанти її звинувачують у фінансуванні «Азова» та «Правого Сектора»

11 червня 2024, 22:13

На захопленій Луганщині затримали жінку: окупанти її звинувачують у фінансуванні «Азова» та «Правого Сектора»

Затримана окупантами жінка у Старобільському районі. Фото: кадр із відео Затримана окупантами жінка у Старобільському районі. Фото: кадр із відео

У Старобільському районі Луганської області окупанти затримали громадянку України. Про це стало відомо із повідомлення фейкового «Слідчого комітету ЛНР».

Загарбники звинувачують жінку в тому, що в період із січня до квітня 2024 року вона нібито здійснила не менше 10 переказів грошових коштів на банківські картки учасникам «Азова» та «Правого Сектора». 

Жінку затримали за силової підтримки Росгвардії.

Нагадаємо, що в окупованому Луганську судитимуть громадянина України, якого бойовики «ЛНР» звинувачують у фінансуванні Азова.

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