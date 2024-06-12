У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

У ніч проти 12 червня Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Усі ворожі цілі знищені, руйнування у столиці не зафіксовані. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

«Внаслідок чергової повітряної атаки на Київ руйнувань у столиці не зафіксовано. Постраждалих, на щастя, немає», — зазначили в адміністрації.

У КМВА розповіли, як російські окупанти намагалися атакувати Київ.

«Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так, супротивник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили до Києва з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того ж таки південного напрямку рухалися російські ударні БПЛА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередньою інформацією, ще й балістику», — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога у Києві тривала близько двох годин. Інформацію про кількість та тип знищених ракет оприлюднять пізніше у звітах Повітряних сил ЗСУ.