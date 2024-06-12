Філашкін повідомив, скільки людей продовжує жити в містах Часів Яр та Красногорівка

Фото: Вадим Філашкін

У місті Часів Яр на Донеччині залишаються 660 осіб, ще 346 — у Красногорівці. Дедалі важче заїжджати в ці населені пункти, адже росіяни постійно їх обстрілюють. Щодо місцевих жителів, то багато хто не хоче погоджуватися на евакуацію. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«У Часовому Яру залишилося зараз 660 осіб, у місті Красногорівка — 346. На жаль, з кожним днем туди все важче заїжджати, бо ворог обстрілює з FPV-дронів та веде коригування по всім транспортни засобам, які заїжджають. Ті люди, які там лишилися, виїжджати не хочуть. Тільки завдяки підтримці військових вдається завезти гуманітарну допомогу, медичну допомогу, щоб їх підтримати», — розповів Філашкін.



За його словами, кожен охочий може приїхати до Краматорська чи Покровська, а вже звідти евакуаційним потягом вирушити до безпечного району України.



Раніше ми писали, що на Донеччині триває евакуація мешканців у безпечні регіони України. Нещодавно дев'ять громадян з Селидівської громади виїхали на захід України, до Львова.