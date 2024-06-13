Росія застосовувала «навмисну ​​схему» тактики голоду під час облоги Маріуполя – The Guardian

Росія застосовувала «навмисну схему» тактики голоду під час 85-денної облоги міста Маріуполь на початку 2022 року, що рівнозначно воєнному злочину, згідно з новим аналізом, переданим до Міжнародного кримінального суду. Про це пише видання The Guardian.

Цей висновок є основою досьє, що передається МКС у Гаазі юристами компанії Global Rights Compliance, які працюють разом з українським урядом. У матеріалах стверджується, що Росія та її лідери мали намір вбити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Підраховано, що під час облоги та захоплення Маріуполя загинули 22 тисячі людей. За кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура знизилася до більш ніж 10°C морозу.

Партнер компанії Global Rights Compliance Катріона Мердок заявила, що мета дослідження полягала у тому, щоб перевірити, чи існував ширший наратив, який означав зумисну відмову мирним жителям з боку російських військових та їх керівництва в їжі та інших зручностях, необхідних для життя.

«Те, що ми могли побачити, в російській атаці було чотири фази. Починалося усе з атак на цивільну інфраструктуру, припинення постачання електроенергії, опалення та води. Потім відмовлено у гуманітарній евакуації та навіть піддано нападам, тоді як допомогу не допустили. На третьому етапі об'єкти критичної інфраструктури, що залишилися, обстріляли, цивільне населення тероризували відсутністю допомоги, а пункти водопостачання бомбили. Зрештою, на четвертому етапі Росія здійснила стратегічні атаки, щоб знищити або захопити об'єкти інфраструктури, що залишилися», – сказала вона.

За словами Мердок, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без жалю до його цивільного населення, яке, за оцінками, складало 450 тисяч людей до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Досьє містить висновок, за яким близько 90% закладів охорони здоров'я та будинків у місті зруйновані чи пошкоджені під час облоги, а пункти роздачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації – розбомблені.

Як зазначила Катріона Мердок, з огляду на важливість Маріуполя та централізацію ухвалення рішень Росією, відповідальність за загибель тисяч мирних жителів покладено на правлячу верхівку РФ.

«Винен Володимир Путін та вищі ешелони російського військового керівництва», – заявила партнер Global Rights Compliance.

Нагадаємо, що окупований Маріуполь заливає каналізаційними відходами, внаслідок чого забруднюється Азовське море.