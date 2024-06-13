Російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області впродовж минулої доби

Населені пункти Донецької області вкотре зазнали російських обстрілів. Фото: ОВА

Минулої доби населені пункти Донецької області 7 разів були обстріляні військами РФ. Про це станом на ранок 13 червня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. В Гострому Курахівській громаді загинула людина, пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Також пошкоджено підприємство в Ганнівці, обстріляно Курахівку та Новоселидівку.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 приватні будинки та гараж. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 багатоповерхівки. Під вогнем росіян опинилися околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки та 4 господарські будівлі. Обстріляні Сіверськ та Дронівка.

З лінії фронту евакуйовано 229 осіб, у тому числі 23 дитини, йдеться у повідомленні глави ОВА.