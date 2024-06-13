У «ЛНР» готуються до опалювального сезону: Лисичанськ, Севєродонецьк та Рубіжне до плану робіт не увійшли

На окупованих територіях Луганської області загарбники почали звітувати про попередні результати підготовки до осінньо-зимового періоду. Проте зруйновані росіянами Лисичанськ, Рубіжне та Севєродонецьк готуватимуть за окремим графіком. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«У так званій ЛНР почали звітувати про попередні результати підготовки до осінньо-зимового періоду. Кажуть, що заходи виконуються з випередженням плану», — зазначив він.



За словами Лисогора, до відповідного плану робіт не увійшли заходи на інфраструктурних об'єктах, розбитих росіянами Лисичанська, Рубіжного та Севєродонецька.



Глава регіону нагадав, що окупанти вже анонсували, зокрема, запуск системи опалення у Лисичанську ще у вересні 2023 року, проте вона не працює досі. Крім того, наприкінці зими були спроби у Севєродонецьку підключити окремі будинки до котелень — там не вистачило потужностей.



«Все не дуже добре, тому до плану підготовки, який надсилатимуть до Кремля, ці населені пункти не включили. Не хочуть псувати показники», — резюмував чиновник.



Раніше Лисогор відповів, скільки жителів продовжує жити у прифронтових населених пунктах Луганської області.