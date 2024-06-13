Норвегія передала Україні боєприпаси для гранатометів

Норвегія підготувала новий пакет військової допомоги для України, зокрема передала боєприпаси для 81-мм гранатометів на суму близько 480 мільйонів норвезьких крон (понад 42 мільйони євро). Про це повідомили у пресслужбі уряду Норвегії.
«Україна відчуває гостру потребу вогневої могутності. Після діалогу з норвезькими збройними силами ми оцінили, що ми можемо зробити в плані подальших пожертвувань із запасів норвезьких збройних сил, які можуть бути швидко передані Україні, щоб допомогти запобігти більшому поступу Росії», — зазначив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.
Уточнюється, що гранотомети найлегші та мобільніші з артилерійських знарядь, вони можуть бути як переносними, так і встановленими на транспортних засобах. Дальність стрільби 81-мм гранотометів зазвичай становить 5-6 кілометрів, і вони доповнюють важчу артилерію на більш коротких дистанціях.
Раніше ми писали, що уряд Литви схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.
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