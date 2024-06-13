Міжнародна організація «Лікарі світу» має намір надати допомогу Дружківській громаді

Про намір допомогти Дружківській громаді заявили представники міжнародної організації «Лікарі світу» на зустрічі з головою міської військової адміністрації. Фото: Сергій Боєвський/Facebook

Про цілеспрямовану підтримку Дружківської громади Донецької області заявили учасники міжнародної організації «Лікарі світу» на зустрічі з начальником Дружківської міської військової адміністрації Сергієм Боєвським. Про це очільник МВА написав на своїй сторінці у Facebook.

«Розширюємо взаємозв'язки та зміцнюємо партнерські відносини для розвитку медичної галузі Дружківської громади», — повідомив Сергій Боєвський.

Він зазначив, що 13 червня зустрівся з представниками Міжнародної організації «Лікарі світу» (Ärzte der Welt, Німеччина).

«Ця організація вже неодноразово надавала допомогу медичним установам, а зараз має намір зосередитися на цілеспрямованій підтримці нашої громади», — заявив начальник МВА.

Сергій Боєвський додав, що під час зустрічі ознайомив представників міжнародної організації з поточною ситуацією, наявними ресурсами та потребами.

«Обговорили реформу закладів охорони здоров'я, яка відбувається у Дружківці, подолання наслідків російських обстрілів, проблемні питання та перспективи розвитку», — написав він.

Раніше повідомлялося, що у Дружківці готують до запуску ще шість ліфтів — на додачу до тих 96, що працють.