Російський банк встановив перші банкомати на окупованій частині Донецької області

В окупованих Донецьку та Макіївці за Луганськом почали працювати банкомати російського «Сбербанку». Загалом на окупованій частині Донеччини їх п'ять: чотири — в Донецьку та один — в Макіївці.



Банкомати не стягують комісії за зняття та внесення готівки. Крім того, «Сбербанк» планує з'явитися в окупованих містах Херсонщини та Запорізької області.



«Сбербанк» перебуває під санкціями України та західних країн.



Раніше ми писали, що в тимчасово окупованих містах України з'являться відділення російського підсанкціонованого банку ВТБ. Зокрема, у липні два відділення відкриють у Луганську, а до кінця року планують відкрити у Маріуполі та Донецьку.