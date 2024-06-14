Зросла кількість поранених після авіаудару Росії по житловому кварталу Селидового

Російська армія скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому, де збільшилася кількість поранених цивільних з п'яти до шести осіб. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.
«Почато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 13 червня 2024 року о 21:10 окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у Селидовому Донецької області», - йдеться у заяві генпрокурора.
Пошкоджений магазин після скидання авіабомби РФ. Фото: Донецька обласна прокуратура
За даними слідства, попередньо проти мирного населення росіяни застосували бомбу УМПБ Д-30СМ. Внаслідок обстрілу отримали поранення шість городян у віці від 62 до 93 років.
Пошкоджений уламками будинок після скидання РФ авіабомби. Фото: Донецька обласна прокуратура
У них діагностовані мінно-вибухові та осколкові поранення та забиття. Також пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе та аптека.
Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Селидового, постраждали п'ятеро місцевих жителів.
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