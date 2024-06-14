Зросла кількість поранених після авіаудару Росії по житловому кварталу Селидового

Одна з пошкоджених росіянами багатоповерхівок у Селидовому. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російська армія скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому, де збільшилася кількість поранених цивільних з п'яти до шести осіб. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.



«Почато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 13 червня 2024 року о 21:10 окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у Селидовому Донецької області», - йдеться у заяві генпрокурора.

Пошкоджений магазин після скидання авіабомби РФ. Фото: Донецька обласна прокуратура

За даними слідства, попередньо проти мирного населення росіяни застосували бомбу УМПБ Д-30СМ. Внаслідок обстрілу отримали поранення шість городян у віці від 62 до 93 років.

Пошкоджений уламками будинок після скидання РФ авіабомби. Фото: Донецька обласна прокуратура

У них діагностовані мінно-вибухові та осколкові поранення та забиття. Також пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе та аптека.



Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Селидового, постраждали п'ятеро місцевих жителів.