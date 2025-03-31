Окупанти вдарили по прифронтовому Покровську: поранено цивільних

Покровськ Донецької області минулої доби, 30 березня, двічі потрапив під обстріл. Внаслідок атак місцеві мешканки отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«Близько 11:15 стався обстріл (тип озброєння встановлюється) центральної частини Покровська, внаслідок чого поранено місцеву жительку, 1965 року народження. У жінки лікарі діагностували рвану рану обличчя та шиї, акуборотравму», — йдеться у повідомленні.
Окрім того, росіяни пошкодили житловий будинок.
У відомстві уточнили, що близько 12:20 під обстрілом знову знаходилася центральна частина міста. Внаслідок ворожої атаки осколкове поранення черевної стінки отримала жінка, 1956 року народження. Пошкоджено приватний будинок.
Також о 13:35 стався обстріл FPV-дроном місто Родинське, внаслідок якого пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки.
Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 30 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та адміністративні будівлі.
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