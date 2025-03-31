Поранено 11 осіб: РФ атакує дронами та артилерією Херсонщину

Унаслідок атак РФ на Херсонщину поранено 11 осіб. Фото: Нацполіція

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область, унаслідок атак минулої доби поранено 11 осіб. Про це повідомив речник Національної поліції України.



Під ударами опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське, Розлив, Білозерка, Комишани, Надеждівка, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Дудчани, Нововоронцовка і Качкарівка.



Пошкоджено 12 приватних будинків, три господарські будівлі та гараж. У Бургунці російський дрон FPV атакував цивільний автомобіль, поранивши 45-річну жінку.







Антонівка щодня зазнає прицільних атак дронів. За добу там постраждали семеро людей віком від 33 до 67 років.



Після опівночі російські війська обстріляли один із населених пунктів Херсонщини з артилерії, поранивши двох місцевих жителів. Крім того, у Дніпровському районі Херсона під удар ворожого безпілотника потрапила 66-річна жінка.

Нагадаємо, російські окупаційні війська за добу поранили двох цивільних у Донецькій області.