У Москві заявили, що РФ і США розпочали переговори про рідкісноземельні метали

Глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв. Фото: Instagram

Росія та США розпочали переговори про рідкісноземельні метали. Про це глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв повідомив в інтерв'ю газеті «Известия».

«Рідкоземельні метали — важлива сфера для співпраці, і, безумовно, ми почали дискусії про різні рідкісноземельні метали і проекти в Росії», — розповів він.

За словами Дмитрієва, деякі компанії вже виявили інтерес до проектів.

Наприкінці лютого глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія готова запропонувати США спільно працювати в галузі видобутку рідкісноземельних металів у Росії, а також на анексованих територіях України. Путін зробив таку заяву на тлі угоди між Україною та США, що готується, про корисні копалини.

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив Володимиру Зеленському через бажання переглянути угоду про рідкісноземельні метали.