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В окупації дітям розповідають, що VPN «вбиває мозок»

31 березня 2025, 09:49

В окупації дітям розповідають, що VPN «вбиває мозок»

У російських школах на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) стартувала нова ідеологічна кампанія, спрямована проти використання VPN. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».

Активісти зазначають, що в школах так званих «ЛНР» і «ДНР» вчителі навіюють дітям, що VPN нібито є «входом у світ наркотиків, тероризму, екстремізму та українізації».

Крім того, у класних чатах батьків закликають перевіряти телефони дітей на наявність VPN і повідомляти про це.

Нагадаємо, що VPN — це один із небагатьох способів захистити особисті дані від цифрового контролю, обходити цензуру і зберігати доступ до незалежних українських джерел інформації.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Новій Каховці критичний дефіцит антибіотиків.

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