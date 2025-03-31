В окупації дітям розповідають, що VPN «вбиває мозок»

У російських школах на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) стартувала нова ідеологічна кампанія, спрямована проти використання VPN. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



Активісти зазначають, що в школах так званих «ЛНР» і «ДНР» вчителі навіюють дітям, що VPN нібито є «входом у світ наркотиків, тероризму, екстремізму та українізації».



Крім того, у класних чатах батьків закликають перевіряти телефони дітей на наявність VPN і повідомляти про це.



Нагадаємо, що VPN — це один із небагатьох способів захистити особисті дані від цифрового контролю, обходити цензуру і зберігати доступ до незалежних українських джерел інформації.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Новій Каховці критичний дефіцит антибіотиків.