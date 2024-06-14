На Донеччині через російські обстріли знеструмилася шахта: під землею перебувало понад пів сотні працівників

У Донецькій області через російські обстріли знеструмлені повітряні лінії обленерго. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.

В результаті знеструмилися побутові споживачі, а також шахта, де під землею залишалися 52 працівники. Усіх шахтарів вивели на поверхню.

Нагадаємо, що пізно ввечері 13 червня російська авіація скинула авіабомбу на місто Селидове Донецької області, внаслідок чого шестеро людей дістали поранення.