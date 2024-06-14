На Донетчине из-за российских обстрелов обесточилась шахта: под землей оставались более полусотни работников

В Донецкой области из-за российских обстрелов были обесточены воздушные линии облэнерго. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

В результате обесточились бытовые потребители, а также шахта, где под землей оставались 52 работника. Всех шахтеров вывели на поверхность.

Напомним, что поздно вечером 13 июня российская авиация скинула авиабомбу на город Селидово Донецкой области, в результате чего шесть человек получили ранения.