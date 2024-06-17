У Росії заявили про атаку безпілотників на заводи в Липецьку та вибухи у Воронезькій області

Жителі російського Липецька та губернатор Липецької області повідомили про атаку безпілотників на тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат. Про вибухи повідомили також у Воронезькій області.

«Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом», — написав російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцеві паблики.

Губернатор Ігор Артамонов оголосив на території області «режим повітряної небезпеки» через «загрозу атаки БПЛА».

У Липецьку працювала сирена.

Пізніше губернатор повідомив, що один БПЛА «знешкоджений над Липецьком», другий — «над промисловою територією Липецька». За словами Артамонова, на місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. Жертв немає.

Через деякий час губернатор Липецької області додав, що ще два БПЛА «знешкоджені» над промисловою територією Липецька.

За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, два БПЛА літакового типу «знищені» вночі в регіоні. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань нібито немає.

Нагадаємо, 14 червня під час нічної атаки на Ростовську область безпілотник ударив по електропідстанції на вулиці Луначарського у місті Морозовськ. В результаті все місто залишилося без електрики.