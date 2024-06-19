Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні

Уряд Данії анонсував передачу Україні нового пакета військової допомоги. До речі, він стане 19-м. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Данії.



Пакет допомоги є поєднанням структури для фінансування значних пожертв через українську оборонну промисловість, додаткового обладнання для підтримки данських F-16 та пожертвувань з власних запасів данської оборони.



«Україна, як і раніше, потребує значної військової підтримки через російську агресію, що триває. Таким чином, за допомогою останнього пакету пожертв ми забезпечуємо максимально можливу підтримку потреб України на полі бою тут і зараз. Ми створили данську модель пожертв через українську оборонну промисловість, яка допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки у короткостроковій та довгостроковій перспективі», — заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.



У двох останніх пакетах 1,2 мільярда данських крон зарезервовано для інвестицій в українську оборонну промисловість. В оборонному відомстві наголосили, що новий пакет дозволяє розподілити 1,2 мільярда данських крон таким чином, щоб швидко задовольнити потреби України. Очікується, що перший проєкт підтримки буде запущений влітку.



Раніше ми писали, що Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у черговому пакеті військової допомоги.