Дания объявила о 19-м пакете помощи Украине

Правительство Дании анонсировало передачу Украине нового пакета военной помощи Украине. К слову, это будет 19-й по счету. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Дании.



Пакет помощи представляет собой сочетание структуры для финансирования значительных пожертвований через украинскую оборонную промышленность, дополнительного оборудования для поддержки датских F-16 и пожертвований из собственных запасов датской обороны.



«Украина по-прежнему нуждается в значительной военной поддержке из-за продолжающейся российской агрессии против страны. Таким образом, с помощью последнего пакета пожертвований мы обеспечиваем максимально возможную поддержку потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас. Мы создали датскую модель пожертвований через украинскую оборонную промышленность, которая поможет наращивать украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — заявил министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.



В двух последних пакетах 1,2 миллиарда датских крон были зарезервированы для инвестиций в украинскую оборонную промышленность. В оборонном ведомстве подчеркнули, что новый пакет позволяет распределить 1,2 миллиарда датских крон таким образом, чтобы быстро удовлетворить потребности Украины. Ожидается, что первый проект поддержки будет запущен летом.



Ранее мы писали, что Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в очередном пакете военной помощи.