Захоплення першого російського «танка-сараю» разом із екіпажем: бійці ЗСУ розповіли подробиці

Вперше за період повномасштабного вторгнення українські бійці захопили так званий «танк-сарай» разом із його екіпажем. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».



Це зробили піхотинці 22-ї механізованої бригади Збройних сил України біля села Кліщіївка неподалік окупованого Бахмута.



За словами військовослужбовця 22-ї ОМБр із позивним «Електрик», приблизно о третій годині ночі від їхнього командира надійшло завдання: «танчик кошмарить позиції».

Бійці ЗСУ на тлі першого трофейного «танка-сараю» РФ. Фото: ОСУВ «Хортиця»

«Ми навіть не знали, що то за техніка. Взяли зброю, висунулися на точку і вже на місці побачили, що це за «чудо». Ми мали завдання його знищити, але вийшло, що ми його взяли. Він заблукав, конкретно заблукав. Наші хлопці стали його здалеку «кошмарити», через що мехвод залишив свою машину і втік. Але його прийняли наші побратими», — сказав він.



Як кажуть українські бійці, захопити танк вдалося завдяки злагодженим діям командування та піхоти на полі бою. Інакше так близько підібратися до танка не вийшло б.



«Електрик» розповів: коли вони побачили цю диво-техніку, то не одразу зрозуміли, що це танк.



«Просто сарай на гусеницях. Залізли всередину — виявилося, що це Т-62, обварений металом. Обварений, можна сказати, грубо, металоломом, але якісно. Просто прямими листами його обварили. Ну й штука виявилася дієвою», — зазначив боєць.

Боєць ЗСУ з позивним «Електрик». Фото: Новини Донбасу

За словами військовослужбовця 22-ї ОМБр із позивним «Джек», такі танки трохи складніше знищувати, ніж звичайні.



«Все-таки це перешкода. Але нашим пацанам вдається все одно їх знищувати», — наголосив він.



Через те, що механік-водій після кількох атак ЗСУ кинув керування, танк залишився у заведеному та нерухомому стані. Це й дало змогу взяти в полон решту екіпажу, який нічого не підозрював.



«Джек» зазначив, що коли брали росіян у полон, то один з них взагалі опору не чинив, одразу здався.



«Другий трохи боявся, але здався. Голова була холодна, тобто якогось «кипешу» і намірів одразу стріляти не було. Якби була якась загроза моєму життю чи життю мого побратима, то зрозуміло була б перестрілка», — заявив військовий.



Після того, як росіян взяли в полон, «Джеку» довелося консультуватися з командиром щодо перевезення танка. Як водій у бригаді, військовий зізнався, що такою технікою йому ще не доводилося керувати.



«Сумнів не було, все одно спробував. Не знав, як вийшло б, вперше сиджу за такою технікою. І, слава Богу, якось вийшло виїхати», — підкреслив боєць.

Боєць ЗСУ з позивним «Джек». Фото: Новини Донбасу

Як розповів військовослужбовець із позивним «Електрик», побратими зустріли їх із батальйонним прапором, який причепили на антену, щоб було видно, що це їдуть свої.



«І таким чином ми переїхали до сірої зони», — резюмував воїн.



Подальша доля танка поки невідома. Також невідомо, чи використовуватимуть його бійці ЗСУ проти самих окупантів.

Нагадаємо, що під час переговорів з екіпажем цього танка механік-водій сховався всередині разом із гранатою та намагався підірвати машину. Проте українські піхотинці «знайшли вагомі аргументи для переконання, що краще жити, аніж померти».