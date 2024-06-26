Вранці російські війська вдарили по Селідове авіабомбою

Наслідки обстрілу міста Селидове на Донеччині сьогодні вранці. Фото: МВА

Військові РФ вкотре обстріляли Селидове Донецької області. Рано вранці 26 червня по місту було завдано удару авіабомбою. Про це повідомила міська військова адміністрація.

«Російські війська не припиняють щоденних обстрілів Селидівської громади. 26 червня, приблизно о 04:10, російські війська скинули на місто Селидове авіабомбу ФАБ-500», — йдеться у повідомленні.

У МВА зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підрозділу ДСНС, 6 п'ятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, 1 приватний автомобіль.

«Постраждалих і загиблих, на щастя, немає», — повідомили в МВА.

Нагадаємо, російська армія ввечері 23 червня скинула на місто Селидове Донецької області дві авіаційні бомби "УМПБ Д-30СН". Внаслідок обстрілу було поранено 6 осіб, серед них 2 дітей.