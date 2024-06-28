У 24-й бригаді ЗСУ заявили про критично складну ситуацію в Часовому Яру. Що відомо

Часів Яр. Фото: 24-та механізація бригада ЗСУ

У місті Часів Яр на Донеччині критичні складна ситуація. Про це повідомили у 24-й механізованій бригаді ЗСУ.

Воїни 24-ї ОМБр спільно з іншими підрозділами Сил оборони України у надзвичайно складних умовах продовжують стримувати наступ істотно переважаючих сил противника на Часів Яр

Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів «Шторм-V». Вони атакують постійно і безперервно «в лоб» і намагаються з флангів обійти Часів Яр.

«Наступальний ресурс загарбників нескінченний – на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові. Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше вашої підтримки», – заявили у бригаді

Найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу «Сіверський Донець – Донбас». Армія РФ нещадно знищує місто всіма можливими вогневими засобами, застосовує величезну кількість FPV-дронів.

«Ми стоїмо, але у наших лавах також є втрати. Вічна слава та пам'ять загиблим солдатам, сержантам та офіцерам. Помстимося за кожного. Битва у Часовому Яру триває. Бійці 24-ї бригади та інших підрозділів ціною титанічних зусиль захищають місто», – резюмували у 24-й ОМБр.

Нагадаємо, що у ЗСУ підтвердили інформацію про те, що українські війська вибили армію РФ з мікрорайону «Канал» у Часовому Яру.