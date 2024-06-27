Сьогодні вранці війська РФ знову обстріляли Селидове: місцеві жителі повідомляють про загиблих

Фото з місця російського удару по Селидовому Донецької області. Фото: Чутки. Покровськ, Селидове, Курахове/Telegram

Місто Селидове Донецької області сьогодні вранці знову зазнало російського обстрілу. Місцеві телеграм-канали повідомляють про загиблих внаслідок удару.

Перші повідомлення про обстріл з'явилися близько 9:40 ранку сьогодні, 27 червня.

За словами місцевих жителів, є жертви.



Оновлено. Щонайменше 6 людей поранено внаслідок російського авіаудару по Селидовому, повідомляє міська військова адміністрація.

Приблизно за годину поширили повідомлення про повторний вибух.

Нагадаємо, 26 червня, приблизно о 4:10 російські війська скинули на місто Селідове авіабомбу ФАБ-500. Внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля підрозділу ДСНС, 6 п'ятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, 1 приватний автомобіль. Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу 26 червня не було.