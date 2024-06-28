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ВАКС зняв електронний браслет з Миколи Сольського

28 червня 2024, 14:35

ВАКС зняв електронний браслет з Миколи Сольського

Із Сольського зняли електронний браслет. Фото: Telegram / NABU Daily Із Сольського зняли електронний браслет. Фото: Telegram / NABU Daily

З ексміністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського зняли електронний браслет. Про це пише NABU Daily.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вирішив зняти електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. На думку судді, знизилися ризики, передбачені ст. 177 КПК, а сам Сольський має належну процесуальну поведінку», — йдеться у повідомленні.

Решту обов'язків ексміністра продовжили, зокрема:

  • здати закордонні паспорти;
  • прибувати за кожною вимогою;
  • не відлучатись за межі Києва та Київської області без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними.

Також нещодавно ВАКС продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року. Утім, слідство у ньому можуть закінчити й раніше.

Раніше, 25 квітня, Микола Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Потім, 26 квітня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для ексміністра аграрної політики та продовольства України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Того ж дня Мінагро підтвердило, що Сольського звільнили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, 9 травня народні депутати ВРУ проголосували за звільнення Миколи Сольського.

Призначення тимчасовим керівником Мінагрополітики Висоцького Тараса. Фото: zakon.rada.gov.ua

А вже 14 травня Кабмін наказав призначити тимчасовим керівником Мінагрополітики Висоцького Тараса Миколайовича.

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