ВАКС зняв електронний браслет з Миколи Сольського

З ексміністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського зняли електронний браслет. Про це пише NABU Daily.
«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк вирішив зняти електронний браслет з колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. На думку судді, знизилися ризики, передбачені ст. 177 КПК, а сам Сольський має належну процесуальну поведінку», — йдеться у повідомленні.
Решту обов'язків ексміністра продовжили, зокрема:
Також нещодавно ВАКС продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року. Утім, слідство у ньому можуть закінчити й раніше.
Раніше, 25 квітня, Микола Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.
Потім, 26 квітня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для ексміністра аграрної політики та продовольства України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Того ж дня Мінагро підтвердило, що Сольського звільнили з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень.
Нагадаємо, 9 травня народні депутати ВРУ проголосували за звільнення Миколи Сольського.
Призначення тимчасовим керівником Мінагрополітики Висоцького Тараса. Фото: zakon.rada.gov.ua
А вже 14 травня Кабмін наказав призначити тимчасовим керівником Мінагрополітики Висоцького Тараса Миколайовича.
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