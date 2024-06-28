Останній евакуаційний рейс з Донеччини прибув до Рівненської області

На Рівненщину евакуйовані 46 людей, зокрема 6 дітей, вагітна та 10 людей з інвалідністю. Усі вони — жителі Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



До безпечнішого регіону вирушили жителі Торецької, Селидівської, Гродівської, Дружківської, Костянтинівської, Часовоярської, Покровської, Мирноградської та Миколаївської громад.



Це останній евакуаційний рейс до Рівненської області. З 5 липня з прифронтових регіонів Донеччини евакуюватимуть людей до Волинської області. Спеціальні поїзди курсуватимуть із Донбасу 1 раз на 8 днів.