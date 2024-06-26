Головне за день: Армія РФ закидала Донецьку область авіабомбами. Обстріл бази РФ у Донецьку

Політика



Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник подав кандидатуру на посаду так званого голови «уряду ЛНР» Єгора Ковальчука. Раніше Ковальчук вісім років обіймав посади у банківській сфері, згодом був заступником голови адміністрації Челябінська, а потім перейшов на роботу до уряду регіону.



Суспільство



На окупованій території дві жінки, представившись близькими російських бойовиків, підозрюваних у вбивстві, звернулися до Володимира Путіна. У мережі з'явилося відео, на якому Ольга Йорданова та Ірина Мальцева просять відпустити двох затриманих – командира танкової роти 5-ї бригади Андрія Йорданова та лейтенанта Володимира Бажина 5-ї бригади російської окупаційної армії. Їх заарештували за підозрою у вбивстві «добровольця» із США Рассела Бентлі. Спочатку Бентлі викрали, а потім убили у Донецьку російські військові. Жінки стверджують, що їхніх близьких утримують «незаконно».



Російський пілот вертольота Ка-52 та Z-блогер Олексій Воєвода розповів, що в окупованому місті Бердянськ Запорізької області «відправив на підвал» дівчину за те, що вона заговорила з ним українською.



Жителів Слов'янська закликають не вживати питну воду із централізованого водопостачання через загрозу отруєнь та зараження гострими кишковими інфекціями.



Бойові дії



Російська армія завдала ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області, зокрема, під атакою перебували Бахмутський, Волноваський та Покровський райони. Постраждали 11 людей.



Військові РФ вкотре завдали авіаудару по Селидовому Донецької області. Пошкоджені адміністративна будівля підрозділу ДСНС, 6 п'ятиповерхових та 37 приватних житлових будинків, 1 приватний автомобіль. Постраждалих та загиблих немає.



У передмісті Херсона внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ 26 червня поранені дві дитини.



РФ знову завдала удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одеської області. У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. Люди не постраждали.



В угрупованні «ДНР» заявили, що під час обстрілів у Горлівці та Донецьку одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них двоє дітей.



Увечері 25 червня Куйбишевський район окупованого Донецька потрапив під обстріл. У «ДНР» заявили про трьох загиблих та шістьох поранених. «Новини Донбасу» позначили місця двох «прильотів» на карті. Видно, що вони розташовані поряд із територією заводу «Топаз». До окупації РФ це було оборонне підприємство, де створювали комплекси радіоелектронної розвідки. У 2015 році, вже після окупації Донецька, на території заводу OSINT-дослідники геолокували присутність російського комплексу РЕБ «Ртуть-БМ».



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