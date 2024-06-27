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Бої за Часів Яр. У ЗСУ підтвердили, що українські війська вибили росіян із мікрорайону «Канал»

27 червня 2024, 12:43

Бої за Часів Яр. У ЗСУ підтвердили, що українські війська вибили росіян із мікрорайону «Канал»

Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Назара Волошина у Фейсбук Спікер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин. Фото: особиста сторінка Назара Волошина у Фейсбук

Українські захисники справді витіснили російські сили з мікрорайону «Канал» у місті Часів Яр Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, наразі ворожої армії там немає.

«Минулої доби українські захисники зупинили чотири спроби противника прорвати оборону в районах Кліщіївки та Часового Яру. Не залишають спроб окупанти витіснити наших захисників із позицій у районі Іванівського. Окупаційні війська не залишають спроб також просунутися у напрямку Часового Яру. Українські захисники надійно тримають оборону на даній ділянці й дають гідну відсіч російському агресору», – зазначив Волошин.

За наданими «Новинами Донбасу» даними, за минулу добу на цьому напрямку зафіксували 1223 мінометні та артилерійські обстріли. Тільки в районі Часового Яру зафіксували 246 обстрілів. Більшість обстрілів припадає саме на південну частину міста. Авіація РФ по цьому напрямку завдала 15 авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб. Два авіаудари припали на Часів Яр. Загалом на тому напрямку росіяни провели 31 штурм. Артилерійськими обстрілами, скиданнями з дронів-камікадзе та «Ланцетами» загарбники прикривають проведення штурмових дій своїми підрозділами. За добу на Часів'ярському напрямку українські війська знищили 85 окупантів, ще 82 – отримали поранення.

Нагадаємо, що 26 червня німецьке видання Bild заявило про те, що українські війська контратакували й вибили армію РФ з мікрорайону «Канал» у Часовому Яру, де росіянам на якийсь час вдалося зайняти зруйновані будівлі.

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