Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів на Донеччині: п'ять загиблих та багато поранених

За 27 червня росіяни вбили п'ятьох жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів дві людини загинули у місті Курахове, одна – у місті Торецьк, одна – у місті Сіверськ та одна – у селі Ясенів.

Також за минулу добу 20 осіб отримали поранення: шість – у місті Селидове, три – у Торецьку, три – у селищі Північне, дві – у Кураховому, дві – у селищі Нью-Йорк, дві – у селі Дачне, одна – у Сіверську, одна – у місті Гірник і одна – у Ясеневому.

Нагадаємо, що вранці 27 червня російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-500 з УМПК поряд із багатоквартирним житловим будинком у місті Селидове Донецької області.