Російські війська знову атакували Донеччину: під ударом кілька населених пунктів, є жертви

Росіяни знову вдарили по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія ввечері, 29 червня, знову завдала удару по Донецькій області. Під атаку потрапили селище Курахівка, а також міста Курахове та Слов'янськ. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще один удар по Курахівці — 1 людина загинула та 2 поранені. Обох поранених доставили до лікарні», — зазначив він.



Філашкін заявив, що армія РФ вдарила по приватному сектору Курахового –одна людина дістала поранення.



Крім того, за попередньою інформацією, Слов'янськ сьогодні також був ціллю росіян. В результаті атаки одна людина загинула та одна поранена.



Раніше ми писали, що на Донеччині в результаті російських атак станом на 16:03 четверо людей загинули, семеро поранені.