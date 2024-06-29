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Російські війська знову атакували Донеччину: під ударом кілька населених пунктів, є жертви

29 червня 2024, 18:34

Російські війська знову атакували Донеччину: під ударом кілька населених пунктів, є жертви

Росіяни знову вдарили по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін Росіяни знову вдарили по Донеччині. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія ввечері, 29 червня, знову завдала удару по Донецькій області. Під атаку потрапили селище Курахівка, а також міста Курахове та Слов'янськ. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ще один удар по Курахівці — 1 людина загинула та 2 поранені. Обох поранених доставили до лікарні», — зазначив він.

Філашкін заявив, що армія РФ вдарила по приватному сектору Курахового –одна людина дістала поранення.

Крім того, за попередньою інформацією, Слов'янськ сьогодні також був ціллю росіян. В результаті атаки одна людина загинула та одна поранена.

Раніше ми писали, що на Донеччині в результаті російських атак станом на 16:03 четверо людей загинули, семеро поранені.

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