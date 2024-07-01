Головне за день: Після обстрілу в Нью-Йорку померла дитина. Блекаут у Білгороді

Суспільство



В окупованому Маріуполі будівельники закинули зруйнований обстрілами будинок у Лікувальному провулку, тож мешканцям доводиться жити у рідних та безрезультатно писати скарги до всіх «інстанцій». Мешканці вже з'їхали із запліснілих та зруйнованих кімнат, але рахунки за «комуналку» досі приходять.



У Маріупольській міськраді повідомили , що у тимчасово захопленому місті може статися спалах холери. Фахівці Росспоживнагляду виявили у водоймах, річках та морській воді в межах Маріуполя холероподібний вібріон. У зоні ризику — річка Кальміус у районі селища Садки та Пост-мосту, річка Кальчик у районі тубдиспансеру, морський пляж у районі судноремонтного заводу.



З Торецької громади Донецької області було вивезено 711 мешканців. Екстрена евакуація тривала протягом трьох днів. Російські війська щодня атакують цей населений пункт.



Бойові дії



Під час атаки на окупований Крим «прилетіло» у російську ракетну частину. Ця частина окупантів знаходиться біля села Флотське у Балаклаві.



Російські війська обстріляли Волноваський та Покровський райони Донецької області. Поранено семеро людей, загинула жінка. Вранці в ході атаки на Українськ загинули двоє мирних жителів, вісім отримали поранення, пошкоджено 10 багатоповерхівок. Ще шестеро людей отримали поранення внаслідок нічного обстрілу військами РФ селища Цукурине Селидівської громади Донецької області.



У лікарні померла восьмирічна дівчинка, яка напередодні отримала поранення внаслідок авіаобстрілу російських окупантів у селищі Нью-Йорк Донецької області.



У Дніпрі внаслідок нічної ракетної атаки російських військ постраждали 7 людей, серед них 15-річний підліток. Вибуховою хвилею в будинках були пошкоджені вікна. Також повідомляється про пошкоджену будівлю супермаркету.



У зв'язку з технологічним порушенням, викликаним зовнішнім впливом на енергооб'єкт, у ряді районів Білгородської області РФ, а також Бєлгороді спостерігаються перерви у подачі електроенергії. Електрика у Білгородській області відключилася після атаки БПЛА та вибухів на підстанціях у Старому Осколі.



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